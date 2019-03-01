01.03.2019, 12:34

Информации в СМИ о компенсации за зубное лечение — миф? Больничная касса дает разъяснения

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rus.delfi.ee
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Katrin Metstak
Katrin MetstakFoto: Priit Simson

Поскольку сейчас распространяется много вводящей в заблуждение информации о компенсации за зубное лечение, то для опровержения мифов Больничная касса опубликовала заявление.

"Мы согласны с предложением Союза стоматологов Эстонии, что доля самофинансирования пациента в компенсации за зубное лечение для взрослых должна быть меньше. Мы взвешиваем сейчас разные методы уменьшения доли самофинансирования согласно возможностям бюджета Больничной кассы.

Поскольку зубное лечение является дорогостоящей услугой, очень большое количество людей в Эстонии не может позволить себе визит к зубному врачу до того, как данная компенсация вступила в силу. По финансовым причинам около 285 000 человек остались без стоматологической помощи.

Как заявили представители ССЭ, лучший способ оценить влияние компенсации — это количество людей, которые благодаря компенсации смогли посетить стоматолога. Мы можем заверить вас, что именно благодаря компенсации многие люди смогли обратиться к стоматологу для контроля и, при необходимости, начать зубное лечение. Это подтверждается данными и анализом использования компенсации:

Использование компенсации началось во второй половине 2017 года, и в этот период 78 500 человек воспользоваться данной компенсацией.

Уже во второй половине 2018 года число пользователей было около 112 000. К концу 2018 года число пользователей уже удвоилось, и в прошлом году компенсацией воспользовалось более 223 000 человек.

В этом году только за полтора месяца компенсацией за зубное лечение для взрослых воспользовалось около 67 000 человек.

Использование компенсации явно увеличивается с каждым годом и довольно быстрыми темпами.

• В 2018 году мы также исследовали использование компенсации по доходам людей, и анализ показал, что более половины пользователей компенсации — это те, кто получает минимальную заработную плату или не имеет дохода. Это ясно показало, что компенсация за зубное лечение является очень важной государственной поддержкой для многих людей.

В опросе об удовлетворенности полученной медицинской помощи мы изучили, почему люди не ходят к стоматологу. Если в 2015 и 2016 годах основным препятствием были экономические причины (стоматологическая помощь стоит дорого), то в 2018 году основной причиной является хорошее состояние зубов. 43% людей сказали, что им не нужно часто ходить к стоматологу или у них нет жалоб. По сравнению с 2015 г. доля этого ответа увеличилась на 10%.

Следует еще раз подчеркнуть, что и компенсация за зубное лечение для взрослых, и компенсация за протезы ”прикреплены” к пациенту при условии, что стоматологическую услугу оказывают у стоматолога, заключившего договор с Больничной кассой. На таком же основании застрахованное лицо может также получать и другую медицинскую помощь за счет Больничной кассы, для этого ему необходимо обратиться к договорному партнеру Больничной кассы".

Зубное лечение в 2018 году:

• Больничная касса оплатила зубное лечение застрахованных на общую сумму 49 миллионов евро
• Больничная касса направила 23,1 миллионов евро на проекты профилактики заболеваний зубов у детей и 290 000 евро для профилактики заболеваний полости рта.
• 62% детей в возрасте от 3 до 19 лет обратились к стоматологу

• 85% жителей остались довольны последним посещением стоматолога

Больничная касса выплатила компенсацию за зубное лечение 223 000 застрахованным на общую сумму более 11 миллионов евро.

В более чем 310 стоматологических учреждениях по всей Эстонии может быть использована компенсация за зубное лечение для взрослых.
Список договорных партнеров Больничной кассы можно найти здесь.

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