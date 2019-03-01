Информации в СМИ о компенсации за зубное лечение — миф? Больничная касса дает разъяснения

• В 2018 году мы также исследовали использование компенсации по доходам людей, и анализ показал, что более половины пользователей компенсации — это те, кто получает минимальную заработную плату или не имеет дохода. Это ясно показало, что компенсация за зубное лечение является очень важной государственной поддержкой для многих людей.
В опросе об удовлетворенности полученной медицинской помощи мы изучили, почему люди не ходят к стоматологу. Если в 2015 и 2016 годах основным препятствием были экономические причины (стоматологическая помощь стоит дорого), то в 2018 году основной причиной является хорошее состояние зубов. 43% людей сказали, что им не нужно часто ходить к стоматологу или у них нет жалоб. По сравнению с 2015 г. доля этого ответа увеличилась на 10%.
Следует еще раз подчеркнуть, что и компенсация за зубное лечение для взрослых, и компенсация за протезы ”прикреплены” к пациенту при условии, что стоматологическую услугу оказывают у стоматолога, заключившего договор с Больничной кассой. На таком же основании застрахованное лицо может также получать и другую медицинскую помощь за счет Больничной кассы, для этого ему необходимо обратиться к договорному партнеру Больничной кассы".
Зубное лечение в 2018 году:
• Больничная касса оплатила зубное лечение застрахованных на общую сумму 49 миллионов евро
• Больничная касса направила 23,1 миллионов евро на проекты профилактики заболеваний зубов у детей и 290 000 евро для профилактики заболеваний полости рта.
• 62% детей в возрасте от 3 до 19 лет обратились к стоматологу
• 85% жителей остались довольны последним посещением стоматолога
Больничная касса выплатила компенсацию за зубное лечение 223 000 застрахованным на общую сумму более 11 миллионов евро.
В более чем 310 стоматологических учреждениях по всей Эстонии может быть использована компенсация за зубное лечение для взрослых.
Список договорных партнеров Больничной кассы можно найти здесь.