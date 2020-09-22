Инфообмен регистров народонаселения Эстонии и Финляндии стал автоматическим

Министр народонаселения Рийна Солман подчеркнула важность межгосударственного обмена информацией. ”Эстония и Финляндия начиная с 2005 года регулярно обмениваются данными о месте проживания людей. До сих пор информация передавалась в виде файлов, но этот способ был намного более трудоёмким и медленным, чем новое автоматическое решение X-tee. Постоянное технологическое развитие позволяет обеспечить своевременное обновление и достоверность данных регистра народонаселения. Вдобавок межгосударственный обмен данными о местах проживания позволяет людям сэкономить время, так как они больше не должны представлять отдельного заявления для изменения места жительства,” — сказала министр Солман.

”Портал Suomi.fi позволяет лучше прежнего использовать официальную информацию и при оказании трансграничных услуг, и это — тренд будущего,” — отметил руководитель отдела дигитальной информации и данных о народонаселении, заместитель директора Тимо Саловаара. ”Северные и Балтийские страны являются пионерами дигитализации правительств и сотрудничества в данной области. Продолжая и углубляя эту совместную работу, мы сможем предложить людям, которые перемещаются между двумя нашими странами, более эффективные услуги, учитывающие различные жизненные ситуации,” — сказал Саловаара.

Руководитель отдела оказания услуг народонаселению Центра инфотехнологий и развития Министерства внутренних дел Эстонии (SMIT) Яан Каск отметил, что сложнее всего было пренебречь свойственными человеку образом мыслей и творческим началом, заставив машину принимать корректные решения в соответствии с чёткими правилами. ”Мы рады, что Финляндия внедрила разработанный в Эстонии и уже оправдавший себя протокол обмена данными X-tee,” — сказал Каск, выражая благодарность всем, кто помогал развивать автоматическое общение между странами.

В Финляндии постоянно проживает почти 53 тысячи граждан Эстонии, переезды которых в пределах Суоми из-за несовершенства прежней системы инфообмена не отражались в регистре народонаселения Эстонии. Разработанная система работает таким образом, что если лицо регистрирует в Финляндии место проживания или добавочный адрес, Финляндия пересылает эту информацию в регистр народонаселения Эстонии. На основании полученных данных сведения об этом человеке в дальнейшем запрашиваются уже автоматически через систему X-tee и при необходимости обновляются и в эстонском регистре народонаселения. Наличие в нашем регистре данных проживающих за границей граждан Эстонии и достоверность этой информации необходимы для того, чтобы государство могло в случае необходимости связаться со своими гражданами.