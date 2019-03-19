ИНФОГРАФИКА | Легионы Waffen SS - как появились и кто воевал в их рядах в странах Балтии

"Балтия. Неделя" на канале Настоящее Время EST 3

Историки до сих пор не располагают точными данными относительно того, сколько жителей Эстонии, Латвии и Литвы воевало во время Второй мировой войны. Однако известно, что волею судьбы представители народов этих стран находились по разные линии фронта. Наши коллеги из передачи "Балтия.Неделя" на канале Настоящее Время подготовили графический видеоматериал, который поможет вам лучше представить масштабы вовлеченности жителей Прибалтики в ход войны.