Инъекция патриотизма. Как ”Крым и Донбасс” сменили стереотипы и пополнили ряды ополченцев в странах Балтии

Стрелком может стать каждый гражданин, сейчас их в союзе насчитывается почти 11 000, нижний возрастной порог — 11 лет.

Членам Союза стрелков в Литве разрешено держать оружие дома, но каждый решает сам, иметь ли дома сейф с оружием или нет. Дело это добровольное.

Заразительный пример мэра





”О Союзе стрелков я знал и за его деятельностью наблюдал давно, поскольку лично мне близко такое понимание жизни, когда человек должен сам заботиться о наиболее важных для него вещах, включая безопасность своей семьи, окружения и Родины. А право на самозащиту, на мой взгляд, это очень важное естественное право человека. Но вступил я в организацию лишь после агрессии России на Украине, когда стало ясно: хватит думать, надо делать и действовать. И я очень рад, что привел в организацию и других людей, которые сейчас являются активными стрелками. Мне кажется, что это лучшая концепция вовлечения граждан в оборону страны во всех смыслах”, — так нам рассказал о причинах своего решения стать членом Союза стрелков мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Он согласен, что его действия, как политика, привлекли к организации дополнительное внимание. При этом, глава столицы понимает, что быть политиком (или занимающим высокую должность чиновником) и стрелком одновременно в глазах некоторых людей может быть достаточно неоднозначным поступком. Найдутся, говорит мэр, и такие, кто будет говорить о политической саморекламе.

”С другой стороны, когда, занимая высокую должность или как политик, ты появляешься на учениях или курсах, практических занятиях стрелков, твой пример показателен. В таком случае другие могут подумать, что если уж он находит время и ползает по сырости на учениях, может быть, и я могу”, — говорит мэр.

”Политическая деятельность съедает много вечеров и, к счастью, большинство занятий в союзе проходят по выходным. А на выходных занятия стрелков чаще всего конкурируют с семьей, которая нередко побеждает. Но время я все равно нахожу”, — признался он.

Шимашюс сознательно ставит перед собой цель быть рядовым членом организации — иметь подготовку и ”постигнуть снизу” все, чем занимаются стрелки. Поэтому он не стремится к участию в управлении или формировании политики организации.

”Это важно и для личного роста. Я в зрелом возрасте — 40 лет, для меня это неожиданный опыт. Найти столько новых друзей, на которых можно опереться без условий и доверять… Участие в учениях сказывается на собственной физической подготовке, узнаешь, на что способен. Это очень хорошая самодисциплина”, — говорит Шимашюс.

В рядах стрелков, продолжает градоначальник, неважно, какой ты национальности, и среди его коллег по союзу, а конкретно в его отряде, много представителей нелитовской национальности — поляков, русских и др. При этом, говорит политик, нужно признать, что лет десять назад у стрелков был имидж национально ориентированных людей.

”Но после российской агрессии на Украине ситуация изменилась, пришло новое поколение, для которых гражданственность — это основание, на котором они приходят в союз. У меня, как я говорил, в отряде много стрелков других национальностей, и для меня это естественно. Если вернуться к концепции гражданства Литвы, то она уходит корнями во времена Великого княжества Литовского: литовец — это тот, кому дорога свобода, и кто придерживается Статута. Это актуально и сегодня, только вместо Статута — Конституция, — считает Шимашюс. После агрессии России на Украине появилось понимание, что наша безопасность — это не данность на все времена, и каждый миг нужно быть готовым защитить ее”.

Саморазвитие и самооборона





Еще один боец Союза стрелков — Дариуш Литвинович. На его телефоне наклеено изображение герба Ягеллонов (средневековая династия великих князей литовских, прим. ”Спектра”). У него трое детей, есть свой бизнес. Говоря о своем вступлении в организацию, он выразил ”благодарность” восточному соседу, который ”стимулировал занятия саморазвитием и делом защиты семьи и Родины”. Дариуш уточнил, что для него — ”это и саморазвитие, и самооборона”.

11 марта 2015 Литвинович дал присягу и с того времени принимает активное участие в работе движения литовских стрелков. До событий на Украине, признался Дариуш, таких мыслей у него даже не возникало. Более того, он даже планировал покинуть Литву и обосноваться за рубежом.

”Сейчас, когда ситуация изменилась, я не рассматриваю вопрос отъезда куда-либо. Наоборот, хочется остаться здесь, что-то сделать, изменить”, — сказал он.

Дариуш — командир отделения, в его подчинении 11 человек. Однако подчинение, продолжает он, не совсем точное слово, поскольку его обязанность это, скорее, руководство и совместная работа. Он литовский поляк и в этом смысле свое членство в данной организации собеседник видит в том числе и как одну из возможностей показать, что его национальность не создает никаких препятствий для защиты безопасности своей страны — Литвы.

Фамилия Litwinowicz по литовским законам должна быть записана по-литовски, однако Дариуш намеренно носит нашивку со своим именем так, как это пишется на польском языке.

”Это своеобразная политическая декларация: не как быть хорошим литовцем, а как быть поляком среди литовцев. На первоначальном этапе такая декларация звучала довольно сильно и воспринималась в союзе не всеми. Но шаг за шагом, мои действия говорили сами за себя и это, я считаю, хорошая работа”, — говорит он и добавляет, что ему приходилось слышать от сослуживцев ”До тебя мы даже не знали, что среди поляков есть нормальные люди”.

Он считает, что литовские поляки живут в своеобразном ”гетто” и общаются с литовцами только при необходимости, а если ее нет, то во многих случах общения между литовцами и поляками просто не происходит.

”Что это — страх общения или пропаганда — понять в такой ситуации сложно. По мнению некоторых поляков, вступив в ряды стрелков, я вошел в осиное гнездо. При этом я понимаю, что литовцы могут меня воспринимать, как какого-то засланного”, — признает Дариуш. К слову, он стал одним из создателей в союзе группы литовско-польского сотрудничества, которая наладила связи с такими же организациями в Польше.

”Они приезжали к нам поздравить Литву со 100-летием независимости, мы ездили в Польшу, поздравлять их. Вместе ездим на учения, мероприятия в Польше в связи с историческими событиями Ездили на Грюнвальд, в Краков, Варшаву, Ольштын. А на 100-летии независимости Польши мы стояли в первых рядах на площади Йозефа Пилсудского в Варшаве”, — перечисляет он.

Дариуш обращает внимание и на то, что в союз стрелков вступила достаточно большая группа поляков, которые также не с стесняются декларировать свое польское происхождение. При этом он говорит, что в рядах стрелков есть представители и других национальностей.

”Моя задача и задача нашей группы — ломать среди литовцев стереотипы, вытягивать людей из польских „гетто”, чтобы они становились более открытыми по отношению друг к другу”, — сформулировал он кредо своего отделения стрелков.

До 2014 года, говорит Дариуш, Союз стрелков был организацией несколько иного, чем сейчас, толка. Пожилые поддерживали традицию, молодые же принимали участие в ее работе по большей части в школьные годы. А в 2014 году в Литве, обращает внимание Дариуш, наблюдался взрыв патриотизма, и Союз стрелков пришелся к месту, поскольку армия и Добровольческие силы при Министерстве обороны имеют возрастной ценз, а также обязательства по времени, которое гражданин должен уделять этим структурам. У стрелков этого нет: ”Любой человек, в том числе и в коляске, может найти себе занятие, использовать свои знания. Ты можешь себя реализовать в любой форме”.

”Что касается нашей группы, то мы часто организуем курсы ориентирования, выживания. Но самая важная для нас задача заключается не в том, как выиграть войну, а сделать так, чтобы ее не допустить. Сенатор Джон Маккейн очень хорошо выразился по этому поводу: „Один из способов защиты — это поднятие цены (усилий, необходимых для захвата вашей территории — прим. „Спектра”) до грани возможностей”. Противник должен учитывать в таком случае свои затраты. Второй момент состоит в том, что Вильнюс вокруг объят кольцом представителей разных национальностей. И когда я вижу, что с ними здесь никто по этой части не занимается, то мне кажется, что в такой ситуации ими может заняться кто-то со стороны. Я же показываю, что огромное число людей из моей среды даже не сомневаются, что они в случае внешнего конфликта встанут на сторону государства. Без сомнений. Только я и мои друзья будут к этому более подготовлены. Опыт Украины показывает, что большинство русских встали на сторону Украины. Вот и я вижу свою задачу в том, чтобы показать — в Литве, если вести речь о нацменьшинствах, будет так же”, — проникновенно говорит Дариуш Литвинович.

”Кто, если не мы — это раз. Но также, это и правило снежного кома. Если не будет первого, покатившегося сверху комка, то ничего не будет. Наша задача — быть этим первым комом. Я уверен, что все остальные присоединятся. Будет ли это массовым, сказать сложно, но история показывает, что даже малыми силами можно многое сделать и многое доказать”.