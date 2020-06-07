Индрек Саар: Юри Ратасу нужно объясниться перед народом по делу о 50 тысячах евро

”Премьер-министр за день до появления в Eesti Ekspress статьи, в которой журналисты раскрыли подноготную этого крупного пожертвования, заверил, что Яна-Хелен Юхасте дала основательные пояснения, и в Центристской партии царит консенсус, что деньги возвращать не нужно. Однако после опубликования статьи верхушка Центристской партии развернулась на 180 градусов и решила все же вернуть эти 50 тысяч евро”, –отметил Саар.

По его словам, этому есть лишь два объяснения. ”Теперь вопрос в том, кто кому наврал — Юхасте обманула главу правительства и правление Центристской партии, или же Ратас обманул народ. Обязанность премьер-министра — сказать общественности, что произошло на самом деле и предоставить факты. Если премьер-министр откажется дать исчерпывающие объяснения и продолжит водить людей за нос, то доверия к Ратасу и его правительству скоро вообще не останется”, — подчеркнул лидер социал-демократов.