Индрек Саар: вся ответственность за разрешение конфликта из-за референдума лежит на Юри Ратасе

”Попытку президента найти компромисс по референдуму безусловно можно только приветствовать. Общество сейчас ждет, чтобы политики сумели договориться между собой и положили конец этому достойному сожаления и изматывающему противостоянию”, — отметил Саар.

По его словам, поражает вчерашняя жесткая реакция премьер-министра Юри Ратаса и председателя Isamaa Хелира-Вальдора Сеэдера на предложение президента.

”Ведущие политики правящей коалиции не хотят даже утруждать себя обсуждением этого предложения и не желают искать компромисс. В то время, когда люди ждут от политиков сотрудничества, глава правительства продолжает как бульдозер продавливать при помощи грубой силы проект о проведении референдума”, — сказал Саар.

”Социал-демократы надеются, что Ратас, который так любит говорить о наведении мостов, в конце концов поймет, что на нем лежит основная ответственность за разрешение конфликта. Еще не поздно достигнуть договоренностей. Ратас, который до сих пор налаживал мосты только внутри коалиции, мог бы наконец стать премьер-министром для всего народа”, — подчеркнул Индрек Саар.

Первоочередная цель социал-демократов — прекращение дальнейшего производства по проекту решения о проведении референдума. ”Принятие этого противозаконного проекта создало бы крайне опасный прецедент, который невозможен в правовом государстве”, — отметил лидер социал-демократов.

Напомним, что второе и третье чтение законопроекта о проведении референдума намечено на 13 января.

Вопрос референдума звучит так: ”Брак в Эстонии должен­ оставаться союзом мужчины и женщины?”