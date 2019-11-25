Индрек Саар: увольнение канцлера Леметти снова показало, что Ратас пляшет под дудку EKRE

”Уволившее канцлера правительство Юри Ратаса подало сигнал госслужащим: если вы заметите нечестные и незаконные поступки, молчите! Иначе лишитесь головы. Сегодняшнее решение знаменует собой начало укрощения и политизации чиновников. К сожалению, премьер-министр Ратас продолжает курс, начатый с привлечения EKRE в правительство — Эстония продолжает отдаляться от принципов правового государства и наших общих ценностей”, — отметил Индрек Саар.

По его словам, Юри Ратас, полностью находящийся под диктатом EKRE, в очередной раз показал, что кресло премьер-министра для него милее принципов.

Индрек Саар отметил честность Леметти и пожелал ему успехов в начинающемся судебном процессе. ”Леметти — человек со стержнем, который не захотел смотреть сквозь пальцы на попахивающее коррупцией жульничество министра Марта Ярвика. Эстония же как раз и нуждается в таких чиновниках, которые лояльны своему государству, защищают общественные интересы и не поддаются, когда от них требуют искажения правды”, — подчеркнул Саар.