Индрек Саар призывает Юри Ратаса отозвать антиконституционный закон о пенсионной реформе

”На пороге 100-летия нашей Конституции я призываю тебя сделать ответственный шаг и отозвать из парламентского производства закон, который противоречит Конституции”, — написал Саар Ратасу.

Лидер социал-демократов указал на положение Основного закона, согласно которому у граждан Эстонии есть право на помощь государства в старости или в случае нужды. Инициированный правительством закон, позволяющий забрать накопления из второй ступени до выхода на пенсию, по словам Саара, существенно ухудшает возможности государства выплачивать в будущем своим гражданам достойную пенсию. При этом уровень абсолютной и относительной бедности пенсионеров в Эстонии уже сейчас является самым высоким в Евросоюзе.

”Одну из библейских истин — почитай отца твоего и мать твою — богословы объясняли как обязанность содержать своих пожилых родителей. Это принцип, выдержавший испытание временем, действует сегодня и будет действовать и дальше. Нашим пожилым нужен достойный доход и сейчас, и через 10, и через 20, и через 30 лет. И поэтому социал-демократы не могут согласиться с уничтожением пенсионной системы и обнищанием пенсионеров. Но мы всячески готовы участвовать в улучшении нынешней системы”, — отметил Индрек Саар.