Индрек Саар: правительство Ратаса страдает синдромом непогрешимости

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар заявил, что правительство Юри Ратаса страдает синдромом непогрешимости, наглядным примером которого является то, что несмотря на обещания министры в условиях чрезвычайного положения сознательно затягивают с ответами на запросы депутатов Рийгикогу.
В направленном премьер-министру письме Саар отмечает, что оппозиция отнеслась с пониманием к желанию правительства для разрешения кризиса принять в ускоренном порядке дополнительный госбюджет и внести изменения в целый ряд законов. ”Вы пообещали нам на встрече правления Рийгикогу и председателей фракций, что парламент в нынешней ситуации не будет придерживаться предусмотренных законом максимальных сроков по рассмотрению законопроектов, а члены правительства будут отвечать на представленные запросы при первой возможности. Только так в быстро меняющихся условиях можно обеспечить эффективный контроль парламента над исполнительной властью”, — подчеркнул Саар.
К сожалению, по его словам, многие министры нарушили это обещание. Например, на переданные в Рийгикогу 2 апреля запросы министр социальных дел Танель Кийк ответит лишь 11 мая, а министр образования и науки Майлис Репс и того позже — 18 мая. Помимо этого, Репс превышает предусмотренные законом сроки ответа на запросы, что недопустимо даже в обычной ситуации, не говоря уже о чрезвычайном положении.
”Нас очень беспокоит подобное поведение министров. Речь не только в неуважении к Рийгикогу и политическом бескультурье. Во время кризиса правительство не имеет права игнорировать оппозицию и общество, поскольку это не способствует нахождению наилучших возможных решений”, — пояснил Саар.
В качестве примера недопустимого поведения он также привел попытку Майлис Репс под шумок протолкнуть в законодательство положение, которое бы предоставило правительству право решать вопросы, связанные с организацией экзаменов. Только вмешательство общественности позволило сорвать планы Репс.
По слова Саара, депутатам Рийгикогу очень сложно выполнять эффективно свою работу, если министры специально тянут с ответами на запросы до конца допустимого законом срока. Социал-демократы ждут от Репс ответов на вопросы, связанные с домашним обучением и выпускными экзаменами. Эти темы очень важны для значительной части жителей Эстонии.
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