Индрек Саар: отмена платы за детский сад — в руках Рийгикогу

Перед началом заседания социал-демократы подарили остальным четырем парламентским фракциям детские совки для песка, чтобы обратить внимание депутатов на важность бесплатного базового образования.

”Пусть эта традиционная детская игрушка перед началом сезона летних отпусков напомнит членам Рийгикогу, что именно от них зависит, смогут ли все ребята независимо от уровня доходов их родителей ходить в детский сад. Экономический кризис только набирает обороты, и дети ни в коем случае не должны страдать от этого. Обязанность государства — сделать так, чтобы ни один ребенок из-за кризиса не лишился возможности ходить в детский сад”, — сказал председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

По его словам, в Эстонии всё образование должно быть бесплатным — не только в основной школе, гимназии и университете, но и в детском саду.

Социал-демократ Хельо Пикхоф в свою очередь отметила, что освобождение родителей от платы за место в детском саду является важным шагом в направлении большей справедливости и равного обращения. ”Сегодня местные самоуправления берут с родителей очень разные суммы. Во многих волостях плата за детский сад составляет менее 20 евро, а, например, в Таллинне и близлежащих волостях родители должны каждый месяц платить более 70 евро”, — подчеркнула она.

В Таллинне семья с одним ребенком в случае принятия закона сэкономит в год 855 евро, семья с двумя детьми — 1710 евро.

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