Индрек Саар: обязанность государства — обеспечить всем достойную старость и уход за близкими

Соответствующие поправки должны поступить в Рийгикогу уже в ближайшие месяцы, чтобы не позднее начала 2021 года состоялся переход на значительно более персонализированную организацию сферы попечительства с более высоким уровнем финансирования.
По словам председателя Социал-демократической партии Индрека Саара, входящие сейчас в правительство партии перед парламентскими выборами активно обещали существенно облегчить жизнь и тех, кто нуждается в попечительстве, и самих попечителей.
”Правительство работает уже почти десять месяцев, но вместо того, чтобы предложить решения, оно собирается проводить очередные анализы. Мы требуем, чтобы правительство наконец приступило к реализации обещаний, поддержанных избирателями”, — отметил Саар.
”Сфера попечительства остро нуждается в принципиальных изменениях — сейчас денег не хватает, многие пожилые не могут оплачивать место в доме попечения, попечители явно перегружены. Ряд местных самоуправлений не в состоянии обеспечить нуждающихся даже предусмотренными законом услугами”, — подчеркнул Индрек Саар.
По его словам, Эстония как можно скорее должна стать социальным государством, где все, кто в этом нуждается, получают необходимую поддержку.
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