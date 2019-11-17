Индрек Саар о реакции на угрозы Кае Каллас: ситуация в правительстве шизофреническая

"Ратас привел разжигателей ненависти в правительство и теперь сокрушается, что наше общественное пространство полно злобы и оскорблений. кто виноват — сам виноват", — пишет Саар в Facebook.

Индрек Саар добавил, что в то же самое время, как премьер-министр пытается прояснить ситуацию с помощью полиции, министр внутренних дел Март Хельме утверждает, что эти угрозы — вещь не серьезная, а политтехнологические приемы.

"Ситуация в правительстве совсем шизофреническая", — подчеркивает Саар.

Председателю Партии реформ Кае Каллас в четверг поступила угрозу убийством: "Ты, шавка, получишь то, что заслуживаешь, и за этим стоят 20-30 людей с тюремным менталитетом. Ты уничтожаешь правовое государство, поэтому мы готовы подкараулить тебя во дворе и прикончить".

Премьер-министр Юри Ратас отреагировал на это в Facebook и заявил, что в эстонском обществе нет места угрозам, которые ставят под удар чувство безопасности жителей нашей страны.

Однако Март и Мартин Хельме считают, что все это политтехнологический прием, который Каллас использует чтобы отвлечь внимание общественности со своих слов в отношении Ратаса, когда она якобы обвинила его в госизмене.