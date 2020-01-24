24.01.2020, 13:40

Индрек Саар: нынешнее правительство боится своего народа

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EST
Sotside üldkogu 09.06.19
Indrek SaarFoto: Argo Ingver

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар считает, что решение правительства увязать законопроект о пенсионной реформе с вопросом доверия правительству показывает, что возглавляемый Юри Ратасом кабинет министров боится своего народа и не доверяет парламенту.

”Общество беспрецедентным ускоренным производством лишили возможности понять и обсудить закон, который на протяжении многих десятков лет будет влиять на развитие Эстонии и на уровень жизни людей. После провалившейся в Рийгикогу в декабре попытки остановить аптечную реформу правительство больше не доверяет депутатам из правящей коалиции, из которых многие показали, что готовы самостоятельно думать и принимать решения”, — отметил Саар.

По словам лидера социал-демократов, дальнейшее существование правительства теперь зависит от того, сможет ли Isamaa воплотить в жизнь свою навязчивую идею — разбазарить пенсионные накопления жителей Эстонии.

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