Индрек Саар: нынешнее правительство боится своего народа

”Общество беспрецедентным ускоренным производством лишили возможности понять и обсудить закон, который на протяжении многих десятков лет будет влиять на развитие Эстонии и на уровень жизни людей. После провалившейся в Рийгикогу в декабре попытки остановить аптечную реформу правительство больше не доверяет депутатам из правящей коалиции, из которых многие показали, что готовы самостоятельно думать и принимать решения”, — отметил Саар.

По словам лидера социал-демократов, дальнейшее существование правительства теперь зависит от того, сможет ли Isamaa воплотить в жизнь свою навязчивую идею — разбазарить пенсионные накопления жителей Эстонии.