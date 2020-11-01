Индрек Саар: мы все заслуживаем любви и возможности заключить брак с любимым человеком

Дорогие члены партии, гости и друзья

Эмпатия, то есть умение поставить себя на место другого человека и взглянуть на мир его глазами, это дар, это настоящий талант. Но это не значит, что эмпатия — это что-то врожденное. Это — умение, которое можно развивать в себе. Это умение, которое можно и утратить. Каждый из нас замечал в своем окружении людей, которые с годами, благодаря жизненному опыту и мудрости, становятся более понимающими. Это наши симпатичные родственники, коллеги, соседи, иногда — бывшие панки, зачастую бабушки и дедушки, с которыми всегда тепло и хорошо. Они никого не попрекают, наоборот, внимательно выслушивают, умеют дать хороший совет, если вы попросите их об этом. У таких людей всегда хватает любви и на словах, и в делах.

Конечно, есть и такие, кого жизнь озлобила. Иногда человек в этом не виноват, поскольку жизнь действительно была несправедлива к нему. Иногда мы вырастаем в среде, которая не располагала к пониманию, что жизнь не черно-белая, поскольку некоторые цвета были просто скрыты от нас. Так было и со мной. В моем детстве черно-белыми были фотографии и мир. Цветной казалась жизнь на Западе, в свободном мире: мы видели ее по финскому телевидению, присылаемым родственниками из-за границы семейным фотографиям и в журнале Burda. К счастью, уже давно не так, но долго было именно так. Очень большую часть жизни моих родителей, моих бабушек и дедушек. Но мы не хотели, чтобы это было так. Мы хотели быть свободными, и в итоге мы стали свободным государством. И мы не хотим, чтобы это изменилось.

В нынешнем правительстве есть политическая сила, которая изо всех сил пытается загнать нас обратно в этот черно-белый фотоальбом. Мы не хотим, чтобы мы снова оказались в ментальной оккупации, отказались от своей эмпатии, перестали быть справедливыми. Мы не хотим возвращаться в черно-белый мир, поскольку он очень однобокий, несправедливый и ужасно скучный. Мы прошли через всё это и знаем, что мы никогда не захотим вернуться к тому, что было. Давайте не позволять навязывать нам черно-белый мир. И для этого нам нужно громко и недвусмысленно заявить, что мы не позволим затащить нашу страну в то время, когда права человека не соблюдались, демократия была лишь на словах, а единственной разрешенной целью любви было производство для государства рабочей силы. Горячую любовь можно было испытывать лишь по отношению к Родине и партии.