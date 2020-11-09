Индрек Саар: хорошо, что Марта Хельме больше нет в правительстве

”Премьер-министр Ратас получил передышку, но долгой она не будет. Учитывая, что частью правящей коалиции по-прежнему является EKRE, по инициативе которой весной готовится референдум, цель которого — ограничить меньшинства в их правах, у нас есть все основания для беспокойства. Ведь понятно, что этот референдум призван причинить многим людям боль и стравить всех со всеми”, — сказал Саар.

”Более того, проведение референдума, ограничивающего права меньшинств, вызывает у наших союзников по меньшей мере столько же вопросов, сколько недавние заявления Марта Хельме в отношении США. И за это несет ответственность уже не только Хельме, но и всё правительство”, — подчеркнул лидер социал-демократов.