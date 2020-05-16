16.05.2020, 13:31

Индрек Саар: главный урок кризиса — слабое государство не может эффективно справляться с кризисами

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Indrek Saar
Indrek SaarFoto: Madis Veltman

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар на проходящем в субботу электронном Совете уполномоченных партии отметил в своей речи, что один из главных уроков коронакризиса заключается в том, что слабое государство не может эффективно справляться с проблемами и поддерживать людей.

”Растерянная власть не в состоянии поддержать людей во время кризиса, обеспечить хорошим образованием, врачебной помощью, заботиться о более слабых, развивать науку и международное сотрудничество. Слабое государство беспомощно взирает на то, как невидимая рука рынка сдирает с народа три шкуры и делает богатых еще богаче, а бедных еще беднее. Именно это мы и наблюдаем последние десятилетия. За редкими исключениями, когда социал-демократы были в правительстве и коэффициент Джини, показывающий уровень расслоения общества, немного снизился”, — подчеркнул он.

По словам Саара, этого удалось добиться благодаря тому, что социал-демократы поставили перед собой цель — создать для детей равные возможности, направили в сферу здравоохранения дополнительные денежные ресурсы, без которых сегодня ситуация была бы намного хуже. ”Мы доказали, что всё возможно, если есть воля и знания. И если есть мировоззрение, а не только голое желание быть у власти”, — сказал лидер партии.

Он также отметил, что ”все мы хотим быть счастливыми. Но как этого достичь, если тебе, твоим близким и всему, что тебе дорого, угрожает один кризис за другим. Коронакризис, экономический кризис, социальный кризис, климатический кризис, кризис демократии, кризис с беженцами, кризис в сфере безопасности, ценностный кризис, кризис народонаселения… Нас пытаются убедить, что панацея от всех бед — это свободный рынок, но это не так”.

Саар подчеркнул, что все мы нуждаемся в чувстве безопасности. ”Мы должны знать, что, попав в беду, мы не одиноки, что нас выслушают и поймут, а не осудят. Если мы потеряли работу или лишились здоровья, то мы должны знать, что нам помогут. У нас должен быть дом, у нас должно быть государство. Дружелюбное и умное. Государство не должно раздавать приказы и вводить запреты, вести себя как барин. Государство должно поддерживать и мотивировать нас быть теми, кем мы хотим быть. Именно таким видят социал-демократы наше общество и наше государство. Такой мы видим нашу Эстонию”, — подвел итог Индрек Саар.

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