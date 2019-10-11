Индрек Саар: если у депутатов от коалиции есть честь и совесть, они не поддержат сеющего ненависть Рейтельманна

”Человеку, который оскорблял русскоязычных жителей и беженцев, не место в организации, занимающейся защитой прав человека. Если Эстония отправит в ПАСЕ в качестве своего представителя Рейтельманна, то это и причинит вред внутри страны, и сделает Эстонию уязвимой на международной арене”, — отметил председатель Центристской партии Индрек Саар.

По словам Саара, назначение Рейтельманна членом делегации ПАСЕ зависит не от комиссии по иностранным делам, а от воли большинства депутатов Рийгикогу. ”На следующей неделе состав делегации ПАСЕ будет обсуждаться парламентом. Напоминаю всем депутатам, что мандат дает им право голосовать по совести. Если у депутатов от коалиции есть честь и независимое мышление, то сеющий ненависть Рейтельманн в Европу не отправится”, — подчеркнул Саар, входящий в состав делегации ПАСЕ.

Социал-демократы будут голосовать против кандидатуры Рейтельманна единогласно.