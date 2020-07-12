Индрек Саар: цель EKRE — расколоть и поссорить Эстонию с остальным миром

”Не буду скрывать — название дискуссии навеяно заявлением нового председателя EKRE, что Эстония не должна стремиться стать Северной страной”, — отметил Саар. По его словам, участники обсуждения сошлись во мнении, что одна из причин, почему в Северных странах по-прежнему высокий уровень доверия к демократии, и он в отличие от многих других стран не снизился, — это сотрудничество и поиск компромиссов.

”И именно в этом кроется ответ на вопрос, почему EKRE не хочет, чтобы Эстония была Северной страной. Цель EKRE — расколотая и противопоставляющая себя всему миру Эстония. И в этом — одно из главных различий между социал-демократами и EKRE”, — сказал Индрек Саар.

Участники дискуссии также подчеркнули, что во времена кризисов поиску консенсуса в обществе и привлечению людей к обсуждению и решению проблем нужно уделять как можно больше внимания. Это — залог успешного выхода даже из самых сложных ситуаций. Северные страны в отличие от Эстонии при решении коронакризиса максимально широко задействовали экспертов и разъясняли жителям происходящее.

Дискуссионный пикник, заменивший собой отмененные из-за коронакризиса летние дни партии, прошел 11 июля в Вяэтса. Состоялись различные обсуждения, участники которых обсудили трудовую политику, опыт местных самоуправлений по преодолению кризиса, создание комфортного жилого пространства и многое другое.