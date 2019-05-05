Индрек Саар будет баллотироваться в председатели Социал-демократической партии

Нынешний председатель СДП Евгений Осиновский в конце апреля сообщил однопартийцам, что не будет баллотироваться на следующий срок.

До сих пор свое желание баллотироваться подтвердил Лаури Ляэнемаа. Женское объединение партии поддерживает в качестве кандидатов Рийну Сиккут и Катри Райк.

Конгресс Социал-демократической партии выберет нового председателя 9 июня в Тарту.