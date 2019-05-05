05.05.2019, 11:50
Индрек Саар будет баллотироваться в председатели Социал-демократической партии
Индрек Саар сегодня утром сообщил в соцсети, что будет баллотироваться в председатели Социал-демократической партии (СДП) на конгрессе партии в июне.
Нынешний председатель СДП Евгений Осиновский в конце апреля сообщил однопартийцам, что не будет баллотироваться на следующий срок.
До сих пор свое желание баллотироваться подтвердил Лаури Ляэнемаа. Женское объединение партии поддерживает в качестве кандидатов Рийну Сиккут и Катри Райк.
Конгресс Социал-демократической партии выберет нового председателя 9 июня в Тарту.