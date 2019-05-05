05.05.2019, 11:50

Индрек Саар будет баллотироваться в председатели Социал-демократической партии

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rus.delfi.ee
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Indrek Saar
Indrek SaarFoto: Tiit Blaat

Индрек Саар сегодня утром сообщил в соцсети, что будет баллотироваться в председатели Социал-демократической партии (СДП) на конгрессе партии в июне.

Нынешний председатель СДП Евгений Осиновский в конце апреля сообщил однопартийцам, что не будет баллотироваться на следующий срок.

До сих пор свое желание баллотироваться подтвердил Лаури Ляэнемаа. Женское объединение партии поддерживает в качестве кандидатов Рийну Сиккут и Катри Райк.

Конгресс Социал-демократической партии выберет нового председателя 9 июня в Тарту.

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