Индрек Саар: болезненная реакция на выступление Светы Григорьевой доказывает, что она права

"Для меня кульминацией Дня восстановления независимости стала речь Светы Григорьевой на приеме президента в Кадриорге. Это было резкое и отчаянное, очень образное выступление, которое произвело эффект разорвавшейся бомбы. В своей речи Света предсказала, что ждет гневной реакции на свои слова, ”но молчать не может”. Она вела себя так, как и должен себя вести порядочный человек. Света оказалась права — жесткая критика в ее адрес полилась как из ведра. Элита EKRE не была бы элитой EKRE, если бы не начала грубо оскорблять молодую поэтессу и хореографа", — говорит председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.

Саар отмечает, что его поразил, но при этом и открыл глаза, опубликованный в Õhtuleht комментарий министра культуры Тыниса Лукаса, по словам которого речь Светы Григорьевой показала, что ”она не понимает, что независимость на самом деле означает для эстонцев и всего общества Эстонии”.

"Политик из Isamaa напрямую заявил, что, по его мнению, Света Григорьева — неправильная эстонка, которая помимо всего прочего пришла, чтобы испортить эстонцам праздник. В действительности Лукас пошел еще дальше, чем реформист Юрген Лиги, который несколько лет назад, говоря о Евгении Осиновском, заявил, что сын иммигранта должен быть очень осторожен", — отмечает Саар, который сам когда-то занимал должность министра культуры.

Лидер соцдемов, считает, что такая болезненная и недостойная реакция министра культуры очень наглядно доказывает, что Света была абсолютно права, когда сказала: ”Однажды я проснулась в стране, где у власти оказались материально обеспеченные мужчины старше меня на пару десятков лет и считающие себя чистокровными эстонцами. Я оказалась в стране, где нынешняя коалиция изо дня в день занимается унижением женщин, молодежи, меньшинств, иностранных студентов, приезжей рабочей силы, местных работодателей и многих других. Я оказалась в стране, где коалиция активно насаждает мнение, что свободными могут быть только люди с нужным образом мышления, определенной национальности, расы, вероисповедания и сексуальной ориентации”.