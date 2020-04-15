Индрек Саар: антикризисный госбюджет оставил простых людей и мелких предпринимателей без поддержки

По словам Саара, дополнительный госбюджет, которого все ждали, имеет множество недостатков. ”Пособия для предпринимателей, которые на первый взгляд выглядят разумными, на самом деле туманны: непонятно, кому, в каких объемах и каким образом будет оказываться помощь. К сожалению, правительство проигнорировало предложение социал-демократов расширить выплату пособий также на FIE и тех, кто работает на основании договора поручения и договора подряда”, — отметил Саар на прошедшем сегодня третьем, заключительном чтении проекта дополнительного госбюджета.
То же самое произошло и с предложением социал-демократов выплатить семьям на каждого школьника по 500 евро для покрытия расходов, связанных с переходом на домашнее обучение.
”Мы также предложили парламенту покрыть разницу между пенсией и платой за место в доме попечения, а также выплатить одиноким пенсионерам в этом году специальное пособие не один, а два раза”, — подчеркнул он.
”Кризисы могут объединять, а могут и разъединять людей. Во время кризиса нужно заботиться о людях, замечать проблемы окружающих, помогать более слабым и сотрудничать. К сожалению, центристы, Isamaa и EKRE до сих пор своими поступками не поддержали слова премьер-министра о необходимости сплотить общество. И потому представленный правительством госбюджет можно охарактеризовать двумя словосочетаниями — слишком мало и слишком поздно”, — сказал Саар.
В конце своей речи Индрек Саар выразил надежду, что правительство поймет свои ошибки и как можно скорее представит новый дополнительный госбюджет, за который оппозиция сможет проголосовать.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
СК опубликовал видео авиакатастрофы в Шереметьево
Ученые заявили о риске заражения коронавирусом через воду и еду
Медики назвали продукты, повышающие сопротивление организма covid
Заболеваемость коронавирусом в Беларуси выше, чем в мире