15.04.2020, 21:44

Индрек Саар: антикризисный госбюджет оставил простых людей и мелких предпринимателей без поддержки

 (1)
EST
Riigikogu istung
Riigikogu istungFoto: Rauno Volmar

Сегодня председатель Социал-демократической партии Индрек Саар заявил в Рийгикогу, что представленный правительством антикризисный дополнительный госбюджет, который никак не поможет попавшим в беду простым людям и мелким предпринимателям, с большой вероятностью означает, что парламенту придется принимать еще один дополнительный госбюджет. В противном случае многие жители Эстонии не смогут пережить набирающий обороты экономический кризис.

По словам Саара, дополнительный госбюджет, которого все ждали, имеет множество недостатков. ”Пособия для предпринимателей, которые на первый взгляд выглядят разумными, на самом деле туманны: непонятно, кому, в каких объемах и каким образом будет оказываться помощь. К сожалению, правительство проигнорировало предложение социал-демократов расширить выплату пособий также на FIE и тех, кто работает на основании договора поручения и договора подряда”, — отметил Саар на прошедшем сегодня третьем, заключительном чтении проекта дополнительного госбюджета.

Читайте также:

То же самое произошло и с предложением социал-демократов выплатить семьям на каждого школьника по 500 евро для покрытия расходов, связанных с переходом на домашнее обучение.

”Мы также предложили парламенту покрыть разницу между пенсией и платой за место в доме попечения, а также выплатить одиноким пенсионерам в этом году специальное пособие не один, а два раза”, — подчеркнул он.

”Кризисы могут объединять, а могут и разъединять людей. Во время кризиса нужно заботиться о людях, замечать проблемы окружающих, помогать более слабым и сотрудничать. К сожалению, центристы, Isamaa и EKRE до сих пор своими поступками не поддержали слова премьер-министра о необходимости сплотить общество. И потому представленный правительством госбюджет можно охарактеризовать двумя словосочетаниями — слишком мало и слишком поздно”, — сказал Саар.

В конце своей речи Индрек Саар выразил надежду, что правительство поймет свои ошибки и как можно скорее представит новый дополнительный госбюджет, за который оппозиция сможет проголосовать.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: