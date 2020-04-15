Индрек Саар: антикризисный госбюджет оставил простых людей и мелких предпринимателей без поддержки

По словам Саара, дополнительный госбюджет, которого все ждали, имеет множество недостатков. ”Пособия для предпринимателей, которые на первый взгляд выглядят разумными, на самом деле туманны: непонятно, кому, в каких объемах и каким образом будет оказываться помощь. К сожалению, правительство проигнорировало предложение социал-демократов расширить выплату пособий также на FIE и тех, кто работает на основании договора поручения и договора подряда”, — отметил Саар на прошедшем сегодня третьем, заключительном чтении проекта дополнительного госбюджета.

То же самое произошло и с предложением социал-демократов выплатить семьям на каждого школьника по 500 евро для покрытия расходов, связанных с переходом на домашнее обучение.

”Мы также предложили парламенту покрыть разницу между пенсией и платой за место в доме попечения, а также выплатить одиноким пенсионерам в этом году специальное пособие не один, а два раза”, — подчеркнул он.

”Кризисы могут объединять, а могут и разъединять людей. Во время кризиса нужно заботиться о людях, замечать проблемы окружающих, помогать более слабым и сотрудничать. К сожалению, центристы, Isamaa и EKRE до сих пор своими поступками не поддержали слова премьер-министра о необходимости сплотить общество. И потому представленный правительством госбюджет можно охарактеризовать двумя словосочетаниями — слишком мало и слишком поздно”, — сказал Саар.

В конце своей речи Индрек Саар выразил надежду, что правительство поймет свои ошибки и как можно скорее представит новый дополнительный госбюджет, за который оппозиция сможет проголосовать.

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