Имре Соояэр: в Эстонии более 300 000 жителей на грани бедности, никто не просит проводить референдум о браке(1)
Приступивший сегодня к работе депутатом Рийгикогу Имре Соояэр не одобряет проведение референдума о браке в его нынешнем виде.
Приступивший сегодня к работе депутатом Рийгикогу Имре Соояэр не одобряет проведение референдума о браке в его нынешнем виде.
По словам новоявленного парламентария, он не поддерживает референдум в его нынешнем виде.
"В ситуации, когда у нас свыше 300 000 человек, живущих на грани бедности и никто не просил этого референдума, и ни одна партия не попросила мандата, чтобы референдум организовать, я считаю что у Рийгикогу нет на это мандата. Я в принципе не против референдума и планирую сделать предложения по внесению изменений", — объяснил он.
Соояэр видит в референдуме о браке несколько проблем. В первую очередь это касается юридических последствий результата референдума. По его мнению, как ответ "да", так и ответ "нет" должен повлечь за собой изменения в законодательстве.
Соояэр подтвердил, что не вступал в Центристскую партию и остается беспартийным. В то же время он будет сотрудничать с парламентской партией центристов, так как они являются единственными, кто поддерживает различные модели семьи.
Как мы уже сообщали, с лета текущего года Соояэр работал в бюро бизнес-дипломатии Министерства иностранных дел, но после вынесения обвинительного приговора по коррупционному делу депутату Рийгикогу от Центристской партии Калеву Калло, у Соояэра появилась возможность стать депутатом парламента.
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