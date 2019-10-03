Имре Аракаса внесли в список жертв коммунизма. Утверждают, что он хотел убить первого секретаря компартии

Среди жертв числится Имре Аракас (60). По данным авторов книги, Аракас родился в 1957 году и будучи студентом хотел убить первого секретаря Коммунистической партии Эстонии Карла Вайно. Советская власть признала его виновным в бандитизме и приговорила к 12 годам тюрьмы. Эти сведения можно найти на сайте www.memoriaal.ee.

Но представленные факты не соответствуют действительности. Во-первых, Аракас родился в 1958 году. Во-вторых, он не был студентом.

В-третьих, его не признали виновным в планировании убийства Вайно или бандитизме. В 1979 году он совершил в Таллинне вооруженное ограбление и пытался бежать за границу. В-четвертых, его приговорили к 15 годам заключения.

В качестве издателя списка жертв коммунизма указаны Эстонский регистр репрессированных, Эстонский государственный архив и таллиннское объединение Memento.

В-пятых, сегодня больше не существует Эстонский государственного архива, есть Национальный архивом.