Имена новых кандидатов в совет ERR будут известны в начале мая

Председатель комиссии Ааду Муст отметил, что член совета Пааво Ныгене уйдет с должности члена совета по собственному желанию. Также истек или в ближайшее время истечет срок полномочий членов совета Агу Ууделеппа и Пилле Пруулманн-Венгерфельдт. В связи с этим в совет необходимо назначить трех новых членов из числа экспертов.

«Мы обсудили с советом Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации ожидания в отношении новых членов. По мнению совета, таковыми могли бы стать медиа-эксперты с финансово-экономическим опытом или эксперты, изучавшие социальную роль медиа или сферу СМИ в целом. Они могли бы обладать авторитетом в обществе и опытом работы в академической сфере», – отметил Муст.

В совет ERR входят по одному представителю от каждой фракции Рийгикогу и четыре признанных эксперта в области телерадиовещания. Полномочия представителей парламента действуют до истечения полномочий созыва Рийгикогу, полномочия экспертов – в течение пяти лет.

Членом совета ERR не может стать член правления корпорации, прокурист или аудитор, член руководящего органа лица, предоставляющего медиа-услуги, физическое лицо-предприниматель в значении лица, оказывающего медиа-услуги. Член совета не может находиться в договорных отношениях с каким-либо лицом, оказывающим медиа-услуги, быть пайщиком, акционером или членом лица, оказывающего медиа-услуги; он не может быть членом Правительства Республики.

Членов совета ERR назначает Рийгикогу по предложению комиссии по культуре. Проекты рассматриваются в одном чтении. Для принятия постановления требуется большинство голосов Рийгикогу.