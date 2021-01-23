Имена будущих министров и коалиционный договор обнародуют завтра
Вчера воздерживавшиеся от комментариев участники коалиционных переговоров держат рот на замке и сегодня.
Вчера воздерживавшиеся от комментариев участники коалиционных переговоров держат рот на замке и сегодня.
Завтра в полдень соберутся советы уполномоченных Центристской партии и Партии реформ, чтобы утвердить согласованные на коалиционных переговорах принципы и кандидатов в министры.
"Коалиционные переговоры по большей части, да, достигли финишной прямой, распределения должностей. Окончательные решения все-таки примут на самом деле завтра утром", — сказал Delfi министр социальных дел Танель Кийк.
ERR вчера писал, что по их сведениям в министерских должностях произойдут некоторые изменения — например, по слухам упразднят должность министра народонаселения, должность министра внешней торговли переведут в состав Министерства иностранных дел и в Министерстве социальных дел создадут еще одну министерскую должность.
Относительно последнего слуха нынешний министр социальных дел Танель Кийк сказал, что эту идею действительно серьезно обдумывают. "Но как я указывал, все эти решения окончательно примут тогда, когда партии одобрят их на уровне руководящих органов", — добавил он.
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