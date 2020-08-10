Ильвес призвал ЕС установить санкции в ответ на действия Лукашенко

"К сожалению, немногословность многих столиц Европы либо молчание по поводу происходящего в Беларуси представляет собой молчаливую поддержку режиму, который топчется на правах человека”, — написал Ильвес в соцсетях. Он отметил, что политика сближение ЕС и Беларуси провалилась.

”Призываю Европейский Союз обсудить и установить в ответ на действия Лукашенко неоднозначные и действенные санкции, целью которых станет защита демократии и прав человека и оказание поддержки тем людям, которые стоят в Беларуси за демократичное будущее, которое свободный народ выбирает посредством свободных выборов”, — написал Ильвес.