09.11.2020, 11:42
Ильвес: правительство Эстонии похоже на холодец
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес считает, что нынешнее правительство преуспело только в одном: в уничтожении имиджа Эстонии.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес считает, что нынешнее правительство преуспело только в одном: в уничтожении имиджа Эстонии.
”В этом оно исключительно активно и успешно”, — написал Ильвес в Twitter.
”А те члены правительства, которые случайно оказываются не расистами, не гомофобами и не хулиганами, уничтожающими имидж Эстонии и ее отношения с США, больше напоминают трепещущий холодец. Они не в состоянии принять никакого решения, даже если речь идет о самом грубом и ужасном поведении”.
Он отмечает, что другие европейские праворадикалы промолчали относительно победы Байдена, но не в Эстонии.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Канделаки о публикации компрометирующего видео Дзюбы
Пенсионер нашел деньги и отнес в магазин. Вскоре ему позвонили
Меланья Трамп планирует развестись с мужем после выборов?
Стало известно о неожиданном предвестнике опухоли мозга