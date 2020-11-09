Ильвес: правительство Эстонии похоже на холодец

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес считает, что нынешнее правительство преуспело только в одном: в уничтожении имиджа Эстонии.
”В этом оно исключительно активно и успешно”, — написал Ильвес в Twitter.
”А те члены правительства, которые случайно оказываются не расистами, не гомофобами и не хулиганами, уничтожающими имидж Эстонии и ее отношения с США, больше напоминают трепещущий холодец. Они не в состоянии принять никакого решения, даже если речь идет о самом грубом и ужасном поведении”.
Он отмечает, что другие европейские праворадикалы промолчали относительно победы Байдена, но не в Эстонии.
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