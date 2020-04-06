Ильвес о кризисе: в первую очередь нужно, чтобы эстонский народ выжил

"Нет смысла заниматься экономикой, если ты умер. Поколение старше меня понимало очень хорошо после Второй мировой войны — самое главное, что остался жив. Тогда можно заново все остальное построить. Но если ты потерял жизнь, то делать уже нечего, — отметил в передаче Hommik Anuga ("Утро с Ану") на телеканале ETV Тоомас Хендрик Ильвес, занимавший пост президента Эстонии с 2006 по 2016 год.

Ильвес надеется, что Эстония сейчас в первую очередь сосредоточиться на здоровье населения. А если говорить о грядущем экономическом кризисе, то, по словам Ильвеса, то он пугает своей неизвестностью, в то время как из кризиса 2009-2010 годов разные страны выходили по-разному, но возможные решения были относительно понятны.

"Ведь мы даже не знаем, мутирует ли коронавирус. И как быстро? Не станет ли он постоянной болезнью, которая как грипп приходит каждый год снова и мутирует в новой форме. Решение может в том, что мы должны каждый год вакцинироваться от коронавируса? Или это как корь, что раз она у тебя была, то получаешь иммунитет на всю оставшуюся жизнь? Мы не знаем этого. В этом уравнении слишком много неизвестных, чтобы что-то предсказать", — подчеркнул Ильвес.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!