Ильвес о кризисе: в первую очередь нужно, чтобы эстонский народ выжил

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что если во времена предыдущего экономического кризиса (2009-2010) были понятны возможные решения, то предстоящий кризис пугает неизвестностью, а в первую очередь нужно сделать все, чтобы эстонский народ выжил, пишет RusERR.
"Нет смысла заниматься экономикой, если ты умер. Поколение старше меня понимало очень хорошо после Второй мировой войны — самое главное, что остался жив. Тогда можно заново все остальное построить. Но если ты потерял жизнь, то делать уже нечего, — отметил в передаче Hommik Anuga ("Утро с Ану") на телеканале ETV Тоомас Хендрик Ильвес, занимавший пост президента Эстонии с 2006 по 2016 год.
Ильвес надеется, что Эстония сейчас в первую очередь сосредоточиться на здоровье населения. А если говорить о грядущем экономическом кризисе, то, по словам Ильвеса, то он пугает своей неизвестностью, в то время как из кризиса 2009-2010 годов разные страны выходили по-разному, но возможные решения были относительно понятны.
"Ведь мы даже не знаем, мутирует ли коронавирус. И как быстро? Не станет ли он постоянной болезнью, которая как грипп приходит каждый год снова и мутирует в новой форме. Решение может в том, что мы должны каждый год вакцинироваться от коронавируса? Или это как корь, что раз она у тебя была, то получаешь иммунитет на всю оставшуюся жизнь? Мы не знаем этого. В этом уравнении слишком много неизвестных, чтобы что-то предсказать", — подчеркнул Ильвес.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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