Ильвес назвал Дональда Трампа-младшего "рыбой с исключительно маленьким мозгом"

В прошлую среду Трамп-младший попытался возвеличить наследие отца, передает The Independent. ”Дональд Трамп является первым президентом в современной истории, не развязавшим новую войну”, — написал Трамп-младший.
Ильвесу это пост не понравился. ”То чувство, когда твои память, знания и владение языком такие же, как у щуки (у той рыбы с исключительно маленьким мозгом, а не у железной пики, на которую Бэннон предложил насадить голову Энтони Фаучи, чтобы расположить в углу Белого дома Трампа) ”, — написал Ильвес в Twitter.
На английском языке слово ”pike” означает как щуку, так и пику.
Как долго можно не менять постельное: максимальный срок
Ученые установили причину летального исхода при коронавирусе
Выяснилось, сколько часов COVID активен в воздухе
Российский космонавт заснял неизвестные объекты в космосе