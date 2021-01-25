Ильвес назвал Дональда Трампа-младшего "рыбой с исключительно маленьким мозгом"

В прошлую среду Трамп-младший попытался возвеличить наследие отца, передает The Independent. ”Дональд Трамп является первым президентом в современной истории, не развязавшим новую войну”, — написал Трамп-младший.

Donald Trump is the first president in modern history did not start a new war. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 22, 2021

Ильвесу это пост не понравился. ”То чувство, когда твои память, знания и владение языком такие же, как у щуки (у той рыбы с исключительно маленьким мозгом, а не у железной пики, на которую Бэннон предложил насадить голову Энтони Фаучи, чтобы расположить в углу Белого дома Трампа) ”, — написал Ильвес в Twitter.

TFW you have the memory, knowledge and grammar of a pike (the exceptionally small-brained fish, not the iron spear Bannon suggestet Dr. Fauci's head be placed at a corner of the Trump While House) https://t.co/4d7Zot4aLk — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) January 22, 2021

На английском языке слово ”pike” означает как щуку, так и пику.