25.01.2021, 21:39

Ильвес назвал Дональда Трампа-младшего "рыбой с исключительно маленьким мозгом"

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Foto: Henri-Kristian Kirsip

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сравнил Дональда Трампа-младшего, сына экс-президента США, с «рыбой с исключительно маленьким мозгом» ("exceptionally small-brained fish”).

В прошлую среду Трамп-младший попытался возвеличить наследие отца, передает The Independent. ”Дональд Трамп является первым президентом в современной истории, не развязавшим новую войну”, — написал Трамп-младший.

Ильвесу это пост не понравился. ”То чувство, когда твои память, знания и владение языком такие же, как у щуки (у той рыбы с исключительно маленьким мозгом, а не у железной пики, на которую Бэннон предложил насадить голову Энтони Фаучи, чтобы расположить в углу Белого дома Трампа) ”, — написал Ильвес в Twitter.

На английском языке слово ”pike” означает как щуку, так и пику.

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