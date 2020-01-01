Ильвес: надеюсь как на тех, кто пережил несвободу, так и на тех, кто родился в свободной стране

”Аргументированную дискуссию попытались задушить оскорблениями и угрозам. Носители власти с пренебрежением повернулись против граждан своего же государства, осмелившихся встать на защиту столпов свободного общества. Такое правительство недостойно называться правительством”, — написал Ильвес.

”Но и в самые плохие времена есть надежда на лучшее. Оказалось, что мы сильнее, чем мы думали. Часть из нас из-за того, что помнит, что означает жизнь без свободы. Испытать свободу нам удавалось лишь в непродолжительные периоды времени. Мы слишком много приложили усилий, слишком многими годами пожертвовали, чтобы получить то, что мы имеем сейчас. Мы не можем просто стоять и немощно наблюдать со стороны, как у нас это хотят отобрать”.

”Часть людей родились и выросли в свободе. Но и они четко осознают, что такое свобода и ее отсутствие. […] Я надеюсь как на тех, кто пережил несвободу, так и на тех, кто родился в свободном государстве. Они несут надежду на то, что новый год, новое десятилетие, будет лучше. Да здравствует Эстония!”