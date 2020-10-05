05.10.2020, 09:26

Ильвес: на выборах президента США победит Байден. Но Эстонии из-за действий правительства это не принесет ничего хорошего


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Toomas Hendrik IlvesFoto: Taavi Sepp

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес считает, что на выборах президента США победу одержит Джо Байден, однако для Эстонии не означает ничего хорошего в связи с политикой и действиями правительства.

”Все указывает на то, что 3 ноября нас ждет оглушительная победа (landslide) Байдена. Рано утверждать, что если Трамп существенно проигрывает Байдену даже во Флориде, бастионе GOP (Республиканская партия), то вероятно и поддержка коллегии выборщиков окажется меньше, чем ожидается, не говоря уже о малозначимых результатах прямых выборов”, — написал Ильвес в социальных сетях.

Ильвес выделил семь изменений во внешней политике, которые могут произойти после предполагаемой победы Байдена:

1. Интерес и связь США с Европой восстановятся. В первую очередь с Меркель, которую Трамп отвергает больше всех.

2. Вывод войск из Европы приостановится.

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3. Позиция НАТО значительно укрепится, ценность возрастет.

4. ЕС получит хорошего посла, будут решительно улучшены отношения со странами ЕС, прежде всего с крупными. Отношения начнутся с новой страницы.

5. Фаворитам Трампа Венгрии и Польше больше не придется рассчитывать на прежнюю поддержку.

6. Толерантность в отношении поведения России, наблюдавшаяся в течение пяти последних лет, закончится. На какое-то время отношения ухудшатся.

7. Произойдет дистанцирование от Турции и Саудовской Аравии.

Победа Байдена не принесет Эстонии ничего хорошего

”Что это значит для Эстонии? Для страны, где на пресс-конференции ведущий министр носит значок в поддержку Трампа; хвалит Трампа в своих высказываниях; ругает чернокожих, ЛГБТ-сообщество, либералов; использует жесты превосходства белой расы (достаточно вспомнить, что предполагаемый будущий вице-президент имеет афро-индийское происхождение)?” - рассуждает Ильвес.

Также Ильвес вспоминает, как министерство иностранных дел отказалось подписывать письмо в защиту ЛГБТ + сообщества Польши, которое подписали даже США, и как правительств Эстонии не стало присоединяться к совместному заявлению Франции, Латвии и Литвы, в котором страны обещает повысить кибербезопасность, бороться с дезинформацией и незаконным внегосударственным финансированием политических партий.

”Сложно сказать, но из-за политики и действий правительства (о которых расположенные здесь посольства хорошо информировали свое министерство иностранных дел), вероятно, [Эстонию не ждет] ничего хорошего”, — сказал Ильвес.

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