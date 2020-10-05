Ильвес: на выборах президента США победит Байден. Но Эстонии из-за действий правительства это не принесет ничего хорошего

”Все указывает на то, что 3 ноября нас ждет оглушительная победа (landslide) Байдена. Рано утверждать, что если Трамп существенно проигрывает Байдену даже во Флориде, бастионе GOP (Республиканская партия), то вероятно и поддержка коллегии выборщиков окажется меньше, чем ожидается, не говоря уже о малозначимых результатах прямых выборов”, — написал Ильвес в социальных сетях.

Ильвес выделил семь изменений во внешней политике, которые могут произойти после предполагаемой победы Байдена:

1. Интерес и связь США с Европой восстановятся. В первую очередь с Меркель, которую Трамп отвергает больше всех.

2. Вывод войск из Европы приостановится.

3. Позиция НАТО значительно укрепится, ценность возрастет.

4. ЕС получит хорошего посла, будут решительно улучшены отношения со странами ЕС, прежде всего с крупными. Отношения начнутся с новой страницы.

5. Фаворитам Трампа Венгрии и Польше больше не придется рассчитывать на прежнюю поддержку.

6. Толерантность в отношении поведения России, наблюдавшаяся в течение пяти последних лет, закончится. На какое-то время отношения ухудшатся.

7. Произойдет дистанцирование от Турции и Саудовской Аравии.

Победа Байдена не принесет Эстонии ничего хорошего

”Что это значит для Эстонии? Для страны, где на пресс-конференции ведущий министр носит значок в поддержку Трампа; хвалит Трампа в своих высказываниях; ругает чернокожих, ЛГБТ-сообщество, либералов; использует жесты превосходства белой расы (достаточно вспомнить, что предполагаемый будущий вице-президент имеет афро-индийское происхождение)?” - рассуждает Ильвес.

Также Ильвес вспоминает, как министерство иностранных дел отказалось подписывать письмо в защиту ЛГБТ + сообщества Польши, которое подписали даже США, и как правительств Эстонии не стало присоединяться к совместному заявлению Франции, Латвии и Литвы, в котором страны обещает повысить кибербезопасность, бороться с дезинформацией и незаконным внегосударственным финансированием политических партий.

”Сложно сказать, но из-за политики и действий правительства (о которых расположенные здесь посольства хорошо информировали свое министерство иностранных дел), вероятно, [Эстонию не ждет] ничего хорошего”, — сказал Ильвес.