Ильвес: мы вакцинируем людей по рабочим дням с девяти до пяти, будто бы вирус по выходным отдыхает

Ильвес отметил, что Эстонская республика пережила самые ужасные события XX века и справилась, несмотря ни на что, но сейчас не все так хорошо, как хотелось бы. ”Наша политическая культура последних лет находилась не на том общеевропейском уровне, которым можно было бы гордиться. И что еще более важно: накануне первой годовщины коронавируса наш процент заболеваемости совершенно не такой, какой мы хотели бы”, — пишет Ильвес.

”Там, где можно было ожидать того самого духа инновации и современных решений, благодаря которым мы были впереди, мы видим беспомощность и оправдания, нежелание найти вместо привычных, но не подходящих к новым условиям решений новые, более подходящие. Мы вакцинируем людей только по рабочим дням с девяти до пяти, будто бы вирус по выходным отдыхает”.

Тем не менее, Ильвес выразил радость тем фактом, что мы на свободной земле можем носить маски, избегать скопления людей, заботиться о пожилых, своей семье и самих себе. ”Мы можем заботиться о своих близких и согражданах, пока не будем вакцинированы и вирус отступит”, — написал Ильвес.

Он добавил, что эпидемия испанского гриппа в Эстонии в 1918-19 гг была очень страшной, но ”наши предки справились”. ”Справимся и мы. С Днем независимости Республики! Да здравствует Эстония!”

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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