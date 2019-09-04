Ильвес — министру иностранных дел Финляндии: почему ЕС должен улучшать отношения, если Россия сама является причиной или стороной конфликтов?(33)
Президент Тоомас Хендрик Ильвес выступил в Twitter с возражением на заявление министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто в британской газете Financial Times, согласно которому Евросоюз должен увеличить усилия для улучшения отношений с Россией, если хочет усилить безопасность Европы, будучи лицом к лицу с международными конфликтами, трансатлантической напряженностью и Brexit.
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