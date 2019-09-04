04.09.2019, 15:15

Ильвес — министру иностранных дел Финляндии: почему ЕС должен улучшать отношения, если Россия сама является причиной или стороной конфликтов?

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rus.delfi.ee
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Toomas Hendrik Ilves intervjuu
Toomas Hendrik IlvesFoto: Andres Putting

Президент Тоомас Хендрик Ильвес выступил в Twitter с возражением на заявление министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто в британской газете Financial Times, согласно которому Евросоюз должен увеличить усилия для улучшения отношений с Россией, если хочет усилить безопасность Европы, будучи лицом к лицу с международными конфликтами, трансатлантической напряженностью и Brexit.

"Очень сложно представить решение [всемирным кризисам] без России или решение, в котором Россия никоим образом не является активным партнером", — сказал Хаависто.

Ильвес спросил, почему нужно считать Россию таким партнером.

"Почему? Партнер? 1. Россия сама является причиной или стороной многих международных конфликтов. 2. Трансатлантическая напряженность вряд ли требует помощи России, на самом деле она частично вызвана Россией. 3. Как и Brexit. Таким образом, почему ЕС должен "увеличивать усилия"?

В комментариях указывают на то, что Финляндия выглядит страдающей от постоянного стокгольмского синдрома.

На это Ильвес отвечает: "Учитывая, что об эстонцах говорили, что они страдают от "постсоветского травматического стрессового синдрома", когда мы поддерживали в 2008 году Грузию, мне было бы противно приписывать кому-то другому какой угодно синдром".

Иьвес здесь сослался на бывшего президента Финляндии Тарью Халонен, которая защищала осторожный курс Финляндии, сказав, что в Евросоюзе есть и такие страны, у которых нет посттравматического состояния.

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