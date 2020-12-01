Ильвес: Эстонией руководит необразованное, невежественное, застрявшее в средневековье правительство Талибана
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес подверг резкой критике правительство Эстонии.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес подверг резкой критике правительство Эстонии.
”То чувство, когда твоей страной руководит необразованное, невежественное, застрявшее в средневековье правительство Талибана, которое считает вопрос запрета гей-браков самым важным государственным вопросом, а вопрос твоего здоровья, здоровья твоих родителей, прародителей и детей — вопросом десятой важности. Пусть подыхают, зато геям покажем”, — написал Ильвес в социальных сетях.
Как мы писали ранее, вчера были оглашены предложения о распределении так называемых крышевых денег Рийгикогу, самую крупную часть из которых - 141 000 евро - получит MTÜ Elu Marss, которое в августе этого года организовало марш в защиту жизни и традиционной семьи. Среди участников марша можно было увидеть как министра финансов Мартина Хельме, так и министра внутренних дел Марта Хельме. В мероприятии также принимал участие евродепутат Яак Мадисон вместе с семьей.
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