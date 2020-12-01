Ильвес: Эстонией руководит необразованное, невежественное, застрявшее в средневековье правительство Талибана

”То чувство, когда твоей страной руководит необразованное, невежественное, застрявшее в средневековье правительство Талибана, которое считает вопрос запрета гей-браков самым важным государственным вопросом, а вопрос твоего здоровья, здоровья твоих родителей, прародителей и детей — вопросом десятой важности. Пусть подыхают, зато геям покажем”, — написал Ильвес в социальных сетях.

Как мы писали ранее, вчера были оглашены предложения о распределении так называемых крышевых денег Рийгикогу, самую крупную часть из которых - 141 000 евро - получит MTÜ Elu Marss, которое в августе этого года организовало марш в защиту жизни и традиционной семьи. Среди участников марша можно было увидеть как министра финансов Мартина Хельме, так и министра внутренних дел Марта Хельме. В мероприятии также принимал участие евродепутат Яак Мадисон вместе с семьей.

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