Ильвес будет читать в Тартуском университете лекции о демократии цифрового века(53)
С января приглашенным профессором Тартуского университета в области демократии цифрового века станет бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.
С января приглашенным профессором Тартуского университета в области демократии цифрового века станет бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.
В своей работе Ильвес намерен сосредоточиться на изучении произошедших под влиянием цифрового века общественных перемен, пишет rusERR.
По его мнению, в последние годы построение социума существенно изменилось. "Социальные медиа и распространение фейковых новостей повлияли на основы либеральной демократии, и для многих это произошло незаметно", — сказал Ильвес.
Он будет читать лекции студентам и примет участие в разработке учебной и научной части в сфере цифрового управления в Институте политических исследований им. Йохана Скитте.
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