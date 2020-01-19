19.01.2020, 19:36

Iltalehti: Россия заявила в 1995 году Финляндии, что никогда не позволит Эстонии войти в НАТО

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Iltalehti: Россия заявила в 1995 году Финляндии, что никогда не позволит Эстонии войти в НАТО
Президенты Леннарт Мери и Мартти АхтисаариRauno Volmar

Финское издание Iltalehti пишет, что из документов Министерства иностранных дел Финляндии выясняется, что в 1995 году России заявила Финляндии, что никогда не позволит Эстонии войти в НАТО.

1995 год был для Финляндии важным в ряде отношений. Именно в том году страна вошла в Европейский союз, это было также время, когда шла серьезная общественная дискуссия о присоединении к НАТО. Но Москва тогда предупредила Хельсинки, что этот шаг Россию очень заденет.

Согласно обнародованным в этом году документам, Россия была очень обеспокоена тем, что нейтральный статус Финляндии может измениться и пыталась воспрепятствовать этому.

В то же время примечательно было упорство Эстонии: Таллинн уже тогда мечтал о членстве в НАТО, несмотря на то, что Россия недвусмысленно подчеркивала, что никогда не позволит странам Балтии войти в альянс, отмечает газета.

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Возможно, непоколебимость России в вопросе прибалтийских стран могла сдержать Финляндию от вступления в НАТО. Решение по этому вопросу приняли, по всей видимости, в сентябре 1995 года.

Примечательной видится подготовленная в течение 24 часов и прошедшая в конце ноября 1995-го встреча между послом Финляндии Арто Мансала и секретарем российского Совета безопасности Андреем Кокошиным.

Хотя Мансала называет в своих мемуарах беседу непренужденной, но отмечает, что Кокошин явился на встречу с ясным посланием: он рьяно отвергал стремление стран Балтии войти в НАТО, заверяя: "Мы никогда не отдадим Прибалтику НАТО".

По словам Кокошина Москва очень внимательно проанализировала военную ситуацию. По результатам анализа Москва пришла к мнению, что между НАТО и Россией должна сохраняться зона в 1300 км, которая в случае военного конфликта имела бы ключевое значение.
"Цель России не дать НАТО расшириться в эту зону", - сказал тогда Кокошин.

Возможно, в то время Финляндия и упустила возможность вступить в НАТО. В 2014 году в свете войны на Украине премьер-министр Александер Стубб в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter отметил, что Финляндия должна была входить в НАТО в то же самое время, как и в ЕС - в 1995 году.

В том же 2014-м финский президент Саули Нийнистё признался газете The Washington Post, что присоединение к НАТО было бы тогда в самом деле более легким делом. России была в то время слаба, сказал Нийнестё. "Без сомнений, у нас была возможность присоединиться".

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