28.08.2019, 21:55

Ильмар Рааг: в 2014 в Нарве ждали бунта. А они захотели стать Культурной столицей

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rus.delfi.ee
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Ильмар Рааг: в 2014 в Нарве ждали бунта. А они захотели стать Культурной столицей
Foto: Anni Õnneleid

"В 2014 году все думали, кто эти нарвитяне, что они вообще о себе думают и скоро начнется бунт. А потом оказалось, что там люди, которые хотят, чтобы их город стал культурной столицей Европы", — говорит руководитель проекта "Нарва — культурная столица Европы" Ильмар Рааг, комментируя для rus.err.ee победу заявки Тарту.

По словам Раага, многие идеи, которые были прописаны в заявке Нарвы в любом случае будут реализованы.

"Когда собирали идеи, откуда ни возьмись появилось много людей, которые поверили, что делая что-то, можно улучшить жизнь своей общины. Проекты были простыми и логичными. И многие заверили, что по крайней мере в каком-то виде они будут реализованы", — сказал Рааг.

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