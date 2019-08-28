Ильмар Рааг: в 2014 в Нарве ждали бунта. А они захотели стать Культурной столицей

По словам Раага, многие идеи, которые были прописаны в заявке Нарвы в любом случае будут реализованы.

"Когда собирали идеи, откуда ни возьмись появилось много людей, которые поверили, что делая что-то, можно улучшить жизнь своей общины. Проекты были простыми и логичными. И многие заверили, что по крайней мере в каком-то виде они будут реализованы", — сказал Рааг.