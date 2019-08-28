Ильмар Рааг: в 2014 в Нарве ждали бунта. А они захотели стать Культурной столицей(5)
"В 2014 году все думали, кто эти нарвитяне, что они вообще о себе думают и скоро начнется бунт. А потом оказалось, что там люди, которые хотят, чтобы их город стал культурной столицей Европы", — говорит руководитель проекта "Нарва — культурная столица Европы" Ильмар Рааг, комментируя для rus.err.ee победу заявки Тарту.
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