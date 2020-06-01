"Иллюзия легитимности выхода стран Балтии из СССР". Госдуму РФ просят отменить документ об осуждении пакта Молотова-Риббентропа

Открытое письмо в поддержку соответствующего законопроекта направили в адрес спикера Вячеслава Володина и автора инициативы депутата Алексея Журавлева 38 российских ученых, общественных деятелей и офицеров.

На прошлой неделе Журавлев внес в Госдуму законопроект, которым предлагается признать недействительным постановление Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года об осуждении подписания советско-германского договора о ненападении от 1939 года. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Не вызывает сомнения, что постановление не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности конца ХХ века, сопровождавшейся давлением на руководство нашей Родины со стороны внешних сил", — говорится в обращении, которое подписали семь Героев РФ, Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, свыше 20 докторов и кандидатов исторических, юридических и политических наук.

По мнению авторов письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости, комиссия, подготовившая 30 лет назад постановление, руководствовалась не принципами объективности и беспристрастности, а была ориентирована на осуждение пакта.

"В своих выводах и проекте постановления комиссия сделала акцент на тайном характере протокола и заявила, что его положения находились в противоречии с суверенитетом и независимостью ряда третьих стран. Между тем, указанные выводы не могут быть признаны состоятельными, поскольку практика заключения секретных протоколов была характерной чертой дипломатии 1920-х –1930-х годов, а экономические и политические интересы государств, в том или ином регионе всегда присутствуют в международных отношениях. При этом протокол не предусматривал изменение границ других стран каким-либо образом, в том числе военным", — отмечается в документе.

В этой связи, считают они, договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, включая секретный дополнительный протокол, правильно признать "вынужденным шагом советского руководства, продиктованным стремлением защитить национально-государственные интересы СССР и его безопасность". Авторы обращения подчеркивают, что протокол не предусматривал и не предопределил раздел Польши, присоединение Бессарабии, Буковины и Прибалтийских государств к СССР — "такой подход не отражает фактических событий".