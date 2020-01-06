Иллар Леметти может стать волостным старейшиной Виймси
Волостным старейшиной Виймси может стать бывший канцлер Министерства сельской жизни Иллар Леметти, сообщил новостному порталу ERR председатель входящей в правящую коалицию фракции "Наш Виймси" Мярт Вооглайд (Партия реформ).
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