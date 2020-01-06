Иллар Леметти может стать волостным старейшиной Виймси

Волостным старейшиной Виймси может стать бывший канцлер Министерства сельской жизни Иллар Леметти, сообщил новостному порталу ERR председатель входящей в правящую коалицию фракции "Наш Виймси" Мярт Вооглайд (Партия реформ).
"Если мы одобрим кандидатуру Леметти, то горсобрание сможет проголосовать уже на следующей неделе", — сказал Вооглайд.
Леметти — беспартийный, и, по словам Вооглайда, Партия реформ не выдвигала ему условий о вступлении в партию.
Правительство освободило Леметти от должности 25 ноября. В тот же день произошла отставка и министра сельской жизни Марта Ярвика. Волость Виймси осталась без старейшины 10 декабря, когда в отставку по собственному желанию ушла реформистка Лайне Рандъярв.
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