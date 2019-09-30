30.09.2019, 12:02

IKEA отзывает детские нагрудники MATVRÅ: застежка вываливается и ребенок может подавиться


rus.delfi.ee
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IKEA отзывает детские нагрудники MATVRÅ: застежка вываливается и ребенок может подавиться
IKEA

IKEA отзывает с рынка красные и синие детские нагрудники MATVRÅ, и призывает всех, кто успел приобрести набор из двух цветных нагрудников, вернуть товар в пункт выдачи товара в Таллинне. Потраченная сумма будет возвращена.

Возвращая товар, нет необходимости предъявлять чек. В целях безопасности, IKEA призывает не использовать приобретённые нагрудники.

После получения отзывов о том, что при стягивании нагрудника застёжка вываливается и ребёнок может подавиться, засунув её в рот, было принято незамедлительное решение отозвать с рынка синие и красные нагрудники MATVRÅ.

Нагрудники с рисунком с овощами и фруктами под тем же названием – безопасны, они сделаны из другого материала и имеют другой дизайн.

Для возврата товара и получения полного возмещения необходимо принести только товар, чек при этом не нужен.

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