IKEA отзывает детские нагрудники MATVRÅ: застежка вываливается и ребенок может подавиться

Возвращая товар, нет необходимости предъявлять чек. В целях безопасности, IKEA призывает не использовать приобретённые нагрудники.

После получения отзывов о том, что при стягивании нагрудника застёжка вываливается и ребёнок может подавиться, засунув её в рот, было принято незамедлительное решение отозвать с рынка синие и красные нагрудники MATVRÅ.

Нагрудники с рисунком с овощами и фруктами под тем же названием – безопасны, они сделаны из другого материала и имеют другой дизайн.

Для возврата товара и получения полного возмещения необходимо принести только товар, чек при этом не нужен.