IKEA отзывает детские нагрудники MATVRÅ: застежка вываливается и ребенок может подавиться
IKEA отзывает с рынка красные и синие детские нагрудники MATVRÅ, и призывает всех, кто успел приобрести набор из двух цветных нагрудников, вернуть товар в пункт выдачи товара в Таллинне. Потраченная сумма будет возвращена.
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