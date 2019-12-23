"Иисус родился примерно в 7 году до Р.Х." — написано в школьном учебнике, изданном в Эстонии. Как так получилось?

"В Эстонии в разное время использовались разные системы оценки качества учебной литературы, — передает ответ министерства пресс-секретарь Елена Земскова. — Если например в 2001 году при министерстве существовали советы учителей-предметников, которые назначали рецензентов для учебников, а в 2005 году задача по проверке качества учебников была передана существовавшему тогда Государственному экзаменационно-кфалификационному центру, то с 2010 года государственное вмешательство в регулирование учебной литературы значительно уменьшилось. Согласно нынешним правовым актам, министерство больше не утверждает учебники и советов учителей-предметников при министерстве больше нет. Эстония перешла на систему, принятую в Скандинавских странах, где изданием учебной литературы занимаются частные издательства".

По словам министерства, в действующем на данный момент указе министра образования и науки по-прежнему представлены требования как к содержанию учебников, так и, например, технические характеристики для учебной литературы — вес, плотность бумаги, размер шрифта и т.п. Ответственность за то, чтобы издаваемые учебники соответствовали этим требованиям, а также в целом за качество издаваемых учебников несет издатель.

"Содержание учебника должно основываться на государственных учебных программах для основной школы и гимназии, содержащаяся в учебнике информация и способ ее подачи должны соответствовать возрасту учащегося, быть разнообразными и методически целесообразными, тексты должны быть написаны корректным языком с использованием слов и выражений, соответствующих возрасту, содержание и подача материала должны быть систематизированными и логичными, а факты — верными и актуальными", — утверждает Минобр.

Чтобы обеспечить качество учебных материалов, издатель обязан заказать на учебник две рецензии — требования к рецензентам также определены в названном выше указе (§ 5).

"В случае, если учитель, школьник, родитель или кто-либо другой обнаружит в учебнике ошибку, самое верное решение — это обратиться в издательство, которое выпустило данную книгу, и в случае, если в учебном материале действительно была допущена ошибка, ее как правило исправляют при переиздании. У большой части современных учебников есть также и электронные эквиваленты, и в цифровых учебниках ошибки исправляются еще более оперативно.

Действительно, согласно закону об основной школе и гимназии школы и учителя имеют право сами выбирать, какими учебными материалами из числа представленных на рынке пользоваться на уроке. Это означает, что и ответственность за то, чтобы разбираемые в процессе обучения темы и факты были верными и актуальными, тоже лежит на учителе и на школе. То есть если учитель на уроке заметит, что в используемом материале факт представлен неверно, то его задача заключается в том, чтобы обратить на это внимание учащихся и постараться сделать так, чтобы ученики все же получили верную информацию", — советует Министерство образования и науки.

С наступающим Рождеством!