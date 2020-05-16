Игровые и спортивные площадки Хааберсти вновь открыты

По заказу управы Хааберсти на этой неделе были тщательно очищены 57 игровых, спортивных и площадок для выгула собак. После очистки со всех игровых и спортивных площадок были убраны огораживающие ленты и информационные листы.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, игровые и спортивные площадки вновь открыты и ждут всех желающих играть и заниматься спортом. ”До открытия управа тщательно очистила моющим средством все игровые, спортивные и площадки для выгула собак”- сказал старейшина.
В данный момент по заказу управы Хааберсти на игровых площадках проходит просеивание песка, но и эти работы будут закончены в ближайшие дни”, — добавил Ханимяги.
Несмотря на то, что все игровые и спортивные площадки вновь открыты, старейшина призвал всех соблюдать при посещении площадок дистанцию и следить за личной гигиеной. Также старейшина напомнил, что в случае болезни надо оставаться дома и не посещать игровые и спортивные площадки района.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
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